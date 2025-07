Valsolda scontro tra due auto | coinvolti una donna e un uomo di 82 anni

Un incidente sulla SS340 a Valsolda ha coinvolto due veicoli, lasciando ferite due persone, tra cui una donna di 65 anni e un uomo di 82. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, dell'auto medica e delle ambulanze del 118 è stato fondamentale per garantire le prime cure e il trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità , mentre la comunità si stringe attorno alle persone coinvolte, auspicando un rapido recupero.

Uno scontro tra due autoveicoli, sulla SS340 nel Comune di Valsolda, ha richiesto l'intevento dei vigili del fuoco. Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, una donna di 65 anni e un uomo di 82, per le quali sono intervenute l'auto medica e le ambulanze del 118 che hanno provveduto a.

