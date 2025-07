Vaccino Covid proteina Spike causa Alzheimer induce formazione amiloide-? principale componente placche amiloidi responsabili della malattia - lo STUDIO Usa

Recenti studi condotti da prestigiose università statunitensi come Yale, Harvard e Boston hanno sollevato interrogativi sulla possibile correlazione tra la proteina spike del vaccino Covid e la formazione di placche amiloidi, principali responsabili dell'Alzheimer. Sebbene la ricerca sia ancora in fase preliminare, è fondamentale approfondire il tema per comprendere appieno gli eventuali effetti a lungo termine di questa innovativa tecnologia. Scopriamo insieme i dettagli di questa scoperta e le sue implicazioni.

Lo studio, condotto da alcuni scienziati delle università di Yale, Harvard e Boston, evidenzierebbe come la proteina Spike contenuta nei vaccini Covid potrebbe essere correlata all'Alzheimer Uno studio statunitense, condotto da alcuni scienziati delle università di Yale, Harvard e Boston, evi.

