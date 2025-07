UniMusic 2025 | i vincitori del contest promosso da Adisu Umbria e Radiophonica

Unimusic 2025 si apre con l’entusiasmo e la creatività di giovani talenti che hanno dato voce alla passione musicale, portando sul palco un mix unico di stili e generi. Dopo settimane di prove, emozioni e competizione, i vincitori di questa straordinaria edizione sono pronti a lasciare il segno nel panorama musicale umbro. Scopriamo insieme chi sono gli artisti emergenti che hanno conquistato pubblico e giuria, portando a casa il premio...

Giunge al termine l’edizione 2025 di UniMusic che si è conclusa con il suo show finale all’UniPG Stage dell’Umbria Che Spacca. Il concorso promosso da Adisu Umbria e Radiophonica ha visto la partecipazione di 46 studenti, fra singoli, band, produttori e musicisti classici, provenienti da tutti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

“Unimusic”, Adisu Umbria apre le selezioni del concorso musicale 2025 per gli studenti universitari - Newtuscia Italia - NewTusvia – PERUGIA – L’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU Umbria) dà il via alla selezione per il concorso musicale “Unimusic 2025”, un ... Riporta newtuscia.it

