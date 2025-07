Ultima domenica di San Calogero pugno duro con i commercianti | Niente rifiuti esposti mantengano il decoro

L'ultima domenica di San Calogero si avvicina, e con essa l'importante impegno di mantenere il decoro urbano durante le processioni. La collaborazione dei commercianti sar√† fondamentale: niente rifiuti esposti, per garantire un‚Äôatmosfera rispettosa e suggestiva. √ą atteso un grande afflusso di partecipanti, quindi √® fondamentale agire con responsabilit√†. Solo cos√¨ possiamo valorizzare questa tradizione e rispettare il patrimonio della nostra comunit√†.

‚Äú√ą atteso un notevole afflusso di partecipanti alle processioni religiose del simulacro di San Calogero nelle ore diurne e serali di domenica 13 luglio. Pertanto occorre garantire il decoro urbano evitando l‚Äôesposizione di carrellati e mastelli destinati al conferimento dei rifiuti da parte delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

