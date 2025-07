Turismo si registra un aumento di un +6,8% e un +4,4% di pernottamenti

Il turismo in Visit Emilia si conferma protagonista indiscusso, con un incremento sorprendente del 68% e del 44% nei pernottamenti, attirando sempre più viaggiatori. La regione di Parma, Piacenza e Reggio Emilia si distingue come una meta imperdibile nel panorama italiano, registrando un brillante avvio d’anno e dimostrando il suo crescente appeal. I dati di gennaio-maggio 2025, con oltre 559.396 visitatori, sottolineano come questa terra rimanga una destinazione da scoprire e riscoprire.

Il territorio di Visit Emilia (Parma, Piacenza e Reggio Emilia) si conferma tra le mete più attrattive del panorama turistico nazionale, registrando un brillante avvio d’anno. Secondo i dati relativi al periodo gennaio-maggio 2025, i turisti complessivi sono stati 559.396, in aumento del 3,9%. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: aumento - turismo - registra - pernottamenti

Cina: Shenzhen, +100 mln turisti transfrontalieri con aumento turismo ed esenzione visti - Shenzhen ha superato i 100 milioni di turisti transfrontalieri quest’anno, grazie all’aumento del turismo e all’esenzione dei visti.

Aumento del 3,9% degli arrivi e del 2,3% dei pernottamenti. Reggio Emilia registra l’aumento più consistente nei flussi turistici (+4,5%), totalizzando 154.153 arrivi e 322.564 pernottamenti. In crescita soprattutto il turismo esperienziale legato ai Cammini Giubil Vai su Facebook

Turismo, si registra un aumento di un +6,8% e un +4,4% di pernottamenti; Turismo in crescita in Emilia tra borghi, città d’arte e cammini giubilari; La crescita del turismo in Italia non è un’eccezione, anzi.

Rimini avanti nel turismo 2025 con record di pernottamenti a maggio e crescita rispetto alla costa riminese - Rimini registra un aumento dell’1,7% nei pernottamenti nei primi cinque mesi del 2025, superando per la prima volta 500mila presenze mensili a maggio e guidando la crescita turistica della costa rimin ... Si legge su gaeta.it

Crescita del turismo in Svizzera a maggio con un aumento dei pernottamenti - Risultati sopra le aspettative per il turismo in Svizzera: stando ad una seconda stima pubblicata oggi pomeriggio dall'Ufficio federale di statistica (UST), in maggio è stata registrata una ... Lo riporta laregione.ch