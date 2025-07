Turismo la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti tra i testimonial

La Campionessa Paralimpica Giulia Ghiretti si unisce a un emozionante progetto di turismo accessibile, portando luce su iniziative innovative in Emilia-Romagna. Dalle escursioni tattilo-plantari ai percorsi naturalistici senza barriere, il territorio si trasforma per accogliere tutti con calore e inclusione. Questa regione si distingue come esempio di eccellenza nel rendere l’esperienza turistica davvero per tutti, creando un modello di inclusione che fa la differenza.

La realizzazione di percorsi tattilo-plantari a Reggio Emilia, i sentieri naturalistici accessibili a Cattolica, i visitor center per persone con disabilità a Ferrara, la nuova segnaletica senza barriere a Riccione, le app multisensoriali e multilingua per visitare i siti archeologici di Rimini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: turismo - campionessa - paralimpica giulia - ghiretti

"In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me", al via la seconda parte del progetto: testimonial la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti e il comico Paolo Cevoli. Al centro le persone con disabilità e le loro vacanze.