Travolto dal muletto guidato da un collega | ferito un operaio di 62 anni

Un tragico incidente sul lavoro a Valvasone scuote la comunità: un operaio di 62 anni è stato travolto da un muletto condotto da un collega, riportando ferite gravi. L'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 8 luglio, ha mobilitato immediatamente soccorritori, vigili del fuoco e forze dell’ordine. La sicurezza sul lavoro resta una priorità, e questo incidente ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare rigorose norme di prevenzione.

Infortunio sul lavoro a Valvasone. Un operaio di 62 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un muletto condotto da un collega. Il fatto si è verificato intorno alle 14 della giornata di martedì 8 luglio. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

