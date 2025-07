Traghetto bloccato in porto dopo l' ispezione della Capitaneria Caronte&Tourist annuncia un ricorso

Un imprevisto scuote il collegamento tra Trapani e le meravigliose Isole Egadi: il traghetto "Simone Martini" di Caronte&Tourist è stato bloccato in porto a seguito di un’ispezione della Capitaneria. La decisione, presa dalla Commissione Igiene e Sicurezza locale, ha sospeso immediatamente le spedizioni, suscitando preoccupazioni tra i passeggeri e le aziende del settore. Caronte&Tourist annuncia già un ricorso: cosa succederà ora?

Una nave della Caronte&Tourist è rimasta bloccata in porto a Trapani dopo un'ispezione della Capitaneria. Il fermo riguarda il traghetto "Simone Martini" che collega Trapani con le isole Egadi. Stamane la locale Commissione Igiene e Sicurezza ha di fatto imposto lo stop al servizio spedizioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

