Tra i sindaci più amati Lo Russo è solo 72esimo Cirio medaglia di bronzo tra i governatori

Nel panorama politico italiano, il gradimento dei leader locali si evolve continuamente, riflettendo le sfide e le speranze dei cittadini. Tra i sindaci più amati, lo Russo si conferma, ma perde terreno, scivolando al 72° posto, mentre altri, come Fioravanti, dominano la scena. Quali sono le dinamiche che influenzano questa classifica e cosa riserva il futuro per i protagonisti del nostro territorio? Scopriamolo insieme.

Il sindaco Stefano Lo Russo perde 15 posizioni in un anno e scivola al 72° posto su 97 nell'annuale classifica di gradimento di sindaci e presidenti di regione pubblicata dal Sole 24 ore. Una classifica che vede invariata la prima posizione, che per il secondo anno consecutivo va a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno. E che tra le migliori posizioni per il Piemonte conta il primo cittadino di Novara, Alessandro Canelli 16seimo, mentre fanalino di coda è Abonante, in 87esima posizione. Podio invece per Alberto Cirio, in terza posizione tra i governatori di regione più apprezzati dopo Friuli Venezia Giulia e Veneto.

In questa notizia si parla di: sindaci - russo - cirio - governatori

