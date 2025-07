Stop al servizio idrico per 8 comuni ciociari | le zone interessate

Otto comuni ciociari si preparano a vivere una giornata senza acqua, a causa di lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete idrica. Acea ha annunciato che giovedì 10 luglio, dalle 08:30 alle 16:30, il servizio sarà temporaneamente sospeso nei territori interessati. Una misura necessaria per garantire un miglioramento a lungo termine, ma che certamente impatterà sulla quotidianità dei residenti. Restate aggiornati sulle zone coinvolte e sulle soluzioni temporanee disponibili.

Disagi per otto comuni ciociari perla giornata di giovedì 10 luglio. A comunicarlo è Acea. "Si comunica che, per lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete idrica, giovedì 10 luglio dalle ore 08:30 alle 16:30 si verificherà una sospensione del flusso idrico nei Comuni di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: idrico - comuni - ciociari - stop

Domani lunedì 23 giugno niente acqua a Cassino dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e in 5 Comuni del Cassinate: Acquafondata Conca Casale San Vittore del Lazio Vallerotonda Viticuso Dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Vai su Facebook

Stop al servizio idrico per 8 comuni ciociari: le zone interessate; Frosinone, Ceccano e altri Comuni senza acqua per diverse ore: le zone interessate; Stop al servizio idrico per sette comuni ciociari il 19 novembre: ecco quali.

Sei comuni della provincia di Latina senza acqua: l’interruzione idrica in piena estate - Con il caldo e le alte temperature, cittadini chiamati a fronteggiare la sospensione del servizio dal pomeriggio di mercoledì 9 luglio al mattino successivo. Scrive latinatoday.it

Crisi idrica: per 29 Comuni lucani confermato stop dalle 18.30 - Camastra, è stata conferma la sospensione, in vigore da diverse settimane, dell'erogazione dell'acqua dalle ... Secondo ansa.it