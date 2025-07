Stefano Margarita ucciso al culmine di una rissa in piazza | cosa sappiamo sull' omicidio del 26enne

Un tragico episodio scuote la tranquilla piazza di Viale della Libertà: Stefano Margarita, 26enne di Secondigliano, è stato ucciso al culmine di una rissa. Le indagini suggeriscono che il movente possa essere legato a questioni di denaro derivanti da truffe, aprendo uno squarcio sulla complessa rete di motivazioni che hanno portato a questo tragico fato. Cosa ci aspetta nelle prossime ore?

Il movente dietro l'omicidio di Stefano Margarita, 26enne di Secondigliano colpito da numerosi colpi da arma taglio nella piazzetta di viale della Libertà a San marco Evangelista, sarebbe da ricercarsi nella riscossione di proventi derivanti da truffe, secondo quanto trapelerebbe dalle indagini.

Rissa nel Casertano, Stefano Margarita accoltellato e ucciso a 26 anni. Grave un altro giovane. Fermati due uomini: sono padre e figlio - Una violenta rissa nel Casertano si è trasformata in tragedia: Stefano Margarita, appena 26 anni, ha perso la vita e un altro giovane è rimasto gravemente ferito.

Avrebbero dovuto dividersi un bel gruzzoletto di soldi per una serie di truffe agli anziani messe in piedi nell'entroterra Casertano, ma il regolamento dei conti è finito in