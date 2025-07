Sorpresi dal maltempo restano bloccati dalla grandine | soccorsi due escursionisti stranieri

Un'improvvisa ondata di maltempo e grandine ha messo in pericolo due escursionisti stranieri nella zona di Budoia, bloccati dal maltempo. I tecnici del Soccorso Alpino sono prontamente intervenuti per garantire la loro sicurezza e il ritorno a casa sani e salvi. La prontezza e la collaborazione tra i soccorritori sono fondamentali in queste emergenze: un monito a rispettare sempre le previsioni meteo prima di avventurarsi in natura.

I tecnici del soccorso alpino sono¬†intervenuti¬†per¬†recuperare due escursionisti della Repubblica Ceca che, sorpresi dal maltempo, sono rimasti bloccati nella zona di Budoia. L'allerta √® scattata nel pomeriggio di marted√¨¬†8 luglio. La Sores ha subito inviato la chiamata di aiuto¬†alla¬†stazione di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

