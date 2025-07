Sicurezza il ministro dell’interno Piantedosi a Piacenza

La sicurezza è al centro delle preoccupazioni dei cittadini di Piacenza, e l’intervento del ministro dell’interno Piantedosi rappresenta un passo importante. L’appello del sindaco Katia Tarasconi non è stato ascoltato invano: martedì 15 luglio, il Viminale sarà nella nostra città per confrontarsi con le autorità locali e ascoltare le esigenze della comunità. Un’occasione fondamentale per rafforzare la collaborazione e trovare soluzioni concrete. La città attende con speranza questo incontro cruciale.

L’appello del sindaco Katia Tarasconi non è rimasto inascoltato: il ministro dell’interno Matteo Piantedosi sarà a Piacenza nei prossimi giorni. Martedì 15 luglio il numero uno del Viminale verrà nella nostra città per discutere di sicurezza con le autorità locali. Tarasconi nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - ministro - interno - piantedosi

