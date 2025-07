Si riapre dopo 17 anni il cold case di Maria Pellegrini | trovato il Dna di un 47enne

Dopo 17 anni di silenzio e indagini senza esito, il cold case di Maria Pellegrini si riapre con una svolta sorprendente: il DNA di un uomo di 47 anni, attualmente in carcere a Padova per furto, emerge come possibile colpevole dell'omicidio della donna. Un passo avanti che potrebbe finalmente mettere fine a questa intricata vicenda, ridando speranza alla famiglia e alla comunità di Casalserugo.

Una svolta inattesa, che ha i controrni dell'autentico colpo di scena: un 47enne di origini albanesi, attualmente in carcere a Padova in quanto accusato di furto, risulta indagato per omicidio volontario per la morte della 78enne Maria Pellegrini, uccisa il 10 dicembre 2008 a Casalserugo e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: pellegrini - 47enne - riapre - anni

Trovata morta in casa a Padova, riaperto il caso di Maria Pellegrini 17 anni dopo: indagato 47enne grazie al Dna - Un mistero che sembrava chiuso si riapre a Padova: dopo 17 anni, il caso di Maria Pellegrini, la giovane maestra scomparsa nel 2008, torna sotto i riflettori.

Si riapre dopo 17 anni il "cold case" di Maria Pellegrini: trovato il Dna di un 47enne https://ift.tt/zLrvQPK https://ift.tt/gWAQeFX Vai su X

Malore in mare: 47enne trasferito con Pegaso. È grave Leggi la notizia qui https://www.ilgiunco.net/2025/06/11/malore-in-mare-47enne-anni-trasferito-con-pegaso-e-grave/ e clicca sul link in bio . . . . #maremma #maremmalocal #ilgiunco #toscana #grosseto # Vai su Facebook

Si riapre dopo 17 anni il cold case di Maria Pellegrini: trovato il Dna di un 47enne; Omicidio Maria Pellegrini: riaperto il caso a 17 anni dal delitto, c’è un indagato a Padova; Cronaca.

Maria Pellegrini, riaperto il cold case: dopo 17 anni indagato un 47enne per l'omicidio della maestra - Come per il delitto di Garlasco l'avanzare della tecnologia forense fa ora riaprire il caso di un delitto irrisolto, avvenuto a Padova 17 anni fa, ma che era stato archiviato ... Si legge su msn.com

Si riapre dopo 17 anni il "cold case" di Maria Pellegrini: trovato il Dna di un 47enne - Il suo Dna era stato prelevato a suo tempo insieme a quello di una cinquantina di persone che risiedevano a Camposampiero e dintorni, e ora è stata rinvenuta una sua traccia mista a quella della donna ... Lo riporta padovaoggi.it