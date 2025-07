Shopping Night in centro i commercianti si uniscono per rilanciare Ancona | Crediamo in questa città

Ancona si prepara a brillare con la sua nuova "Shopping Night", un’occasione unica per riscoprire il centro città e sostenere i negozi locali. I commercianti uniscono le forze in un gesto di fiducia e vitalità, dando vita a quattro serate all’insegna dello shopping, della musica e dell’aggregazione. Una sfida coraggiosa che dimostra come, insieme, Ancona possa tornare a essere protagonista del suo spirito vivace e accogliente. È il momento di vivere la città come mai prima d’ora!

ANCONA – Un segnale di vitalità e fiducia nel cuore della città. Nasce dal desiderio dei commercianti di mettersi in gioco la nuova iniziativa “Shopping Night”, pensata per animare il centro di Ancona e incentivare gli acquisti nel periodo più propizio dei saldi estivi. Per quattro venerdì. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

