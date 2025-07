Scontro all' incrocio per una mancata precedenza un ferito

Un incidente all'incrocio tra via Buozzi e via Silva ha suscitato preoccupazione nella serata dell'8 luglio. Due veicoli, una Panda e un piccolo elettrico, si sono scontrati in modo accidentale, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Tre persone coinvolte, di cui solo una ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il fatto mette in evidenza l'importanza di rispettare le regole stradali per prevenire tragedie.

Incidente nella serata dell'8 luglio tra via Buozzi e via Silva. Qui all'incrocio si sono scontrate una Panda e un piccolo veicolo elettrico. All'origine dello scontro quasi sicuramente una mancata precedenza. Tre le persone coinvolte ma solo una è rimasta lievemente ferita. Sul posto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

