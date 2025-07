Scivola sul sentiero in montagna ferito gravemente anziano di 88 anni

Un incidente drammatico ha scosso questa mattina la tranquilla Valle Antigorio, quando un uomo di 88 anni è scivolato su un sentiero di montagna, precipitando per circa quarantine metri in un dirupo. Soccorso tempestivamente da 118 e dal Soccorso alpino, l’intervento mira a garantire le migliori possibilità di salvataggio e assistenza possibile. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, sperando in una pronta ripresa.

Incidente in montagna nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 luglio. É successo in Valle Antigorio, sopra Premia, dove un uomo di 88 anni è scivolato mentre percorreva un sentiero, precipitando in un dirupo per una quarantina di metri. L'anziano è stato soccorso da 118 e Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

