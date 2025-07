Sbarcati 92 migranti nel porto di Bari | tanti minori non accompagnati e una donna incinta

Nel cuore del Mediterraneo, un nuovo sbarco di 92 migranti a Bari riaccende il dibattito sull’accoglienza e la solidarietà. Tra loro, numerosi minori non accompagnati e una donna incinta, simboli di speranza e vulnerabilità. La scena invita a riflettere sulle sfide e le responsabilità di un Paese che si impegna a offrire rifugio e dignità. È il momento di partire da qui per costruire un futuro più inclusivo e solidale.

Nel pomeriggio di martedì 8 luglio 92 migranti sono arrivati nel porto di Bari a bordo della nave della ong Solidaire dopo essere stati messi in salvo nei giorni scorsi nelle acque del mar Mediterraneo. Lo riporta l'Ansa, secondo cui la nave ha attraccato alla banchina 31 del porto intorno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

