Sbarca dalla nave e va a comprare la droga alla fermata del bus | due arresti

Una scena che mette in luce il dramma nascosto nelle nostre città: due uomini, un marittimo e un altro, sorpresi mentre acquistano droga alla fermata del bus di Ancona. La Guardia di Finanza, con un intervento tempestivo, ha smascherato questa rete di spaccio, arrestando i protagonisti. Un esempio di come la lotta al crimine richieda attenzione e determinazione costante, per garantire sicurezza e serenità a tutti.

ANCONA – Inseguito dopo lo sbarco al porto lo trovano alla fermata del bus che acquistava droga. La guardia di finanza ha arrestato ieri due napoletani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In manette sono finiti un 27enne che lavora a bordo di una nave, come marittimo, e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: nave - droga - fermata - sbarca

