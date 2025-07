Riprendono i lavori per rete idrica e fognaria in molte strade

Dopo un’attesa lunga e apprezzata, tornano i lavori di modernizzazione delle reti idrica e fognaria nelle strade di Santa Maria Capua Vetere. Questa importante operazione porterà benefici duraturi alla qualità della vita dei cittadini, migliorando la funzionalità e l’efficienza delle infrastrutture. I lavori coinvolgeranno anche via dei Sanniti, via degli Etruschi e traverse, garantendo un miglioramento complessivo del sistema viario e dei servizi cittadini.

Dopo una lunga attesa riprendono i lavori per l’ammodernamento della rete idrica e fognaria e per il rifacimento del manto stradale nei piani viabili interni di via dei Romani, a Santa Maria Capua Vetere. L'intervento riguarda anche via dei Sanniti, via degli Etruschi e traverse, via degli. 🔗 Leggi su Casertanews.it