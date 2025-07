Regionali Maurizio Del Rosso ufficializza la candidatura con la Lega

l'entusiasmo di un'occasione importante per portare avanti un cambio reale. Con il suo impegno e la determinazione, Maurizio Del Rosso si propone come un punto di riferimento per cittadini desiderosi di innovazione e sviluppo nella Regione. La sua candidatura rappresenta una chance concreta di rinnovamento, un passo decisivo verso un futuro pi√Ļ prospero e inclusivo.

Maurizio Del Rosso, coordinatore cittadino di Lega Caserta, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle Regionali. Nell'incontro pubblico di ieri, 7 luglio, presso la segreteria in via Eleuterio Ruggiero, al Palazzo Trappa, a Caserta, l'esponente della Lega ha accolto cittadini, amici e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

