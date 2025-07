Raddoppio della Variante Anas | in arrivo 4 milioni di euro

Un emendamento dell'esponente della Regione promette di trasformare il volto della mobilità locale, con un investimento di 4 milioni di euro destinato al raddoppio della Variante Anas di Caserta. Questa importante iniziativa rappresenta una svolta per i collegamenti tra Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, migliorando sicurezza e fluidità del traffico. La progettazione di questa infrastruttura aprirà nuove opportunità di sviluppo e crescita per l’intera area.

Un emendamento per il raddoppio della Variante Anas di Caserta, con il quale è stato stanziato un finanziamento di 4 milioni di euro per la progettazione di quella che sarebbe una svolta per Caserta e per i collegamenti tra Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. Un emendamento dell'esponente della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: raddoppio - variante - anas - milioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato ANAS ad avviare la progettazione della variante alla Strada Statale 671 nel tratto tra Clusone e Ponte Nossa “Curve della Selva” Vai su Facebook

Raddoppio della Variante Anas: in arrivo 4 milioni di euro; Tangenziale di Caserta: in arrivo 4 milioni per il progetto di raddoppio delle corsie. La sicurezza torna al centro; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti dell'8 luglio 2025.

Ancona, raddoppio della Statale, entro l’estate la variante. Accordo Anas-ditta: «Ma i lavori vadano avanti» - Corriere Adriatico - Si concluderà presumibilmente entro l’estate l’iter di redazione della variante progettuale per il raddoppio della Statale 16 tra Torrette e Falconara. Segnala corriereadriatico.it

Galleria della Guinza, il raddoppio si farà. Approvato l’emendamento che dà l’ok - La soddisfazione di Marchetti (Lega): "Collegamento più rapido e sicuro. msn.com scrive