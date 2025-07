Quanti docenti per ogni studente? In 8 anni cala da 8,05 a 7,58 studenti per docente ?5,8 % A Nord le medie più alte Tutti i dati

Negli ultimi otto anni, il rapporto tra studenti e docenti ha subito una diminuzione significativa, passando da 8,05 a 7,58 studenti per docente, con una riduzione dell’5,8%. Questi dati, raccolti dal Centro studi OrizzonteScuola, riflettono non solo le fluttuazioni demografiche ma anche le scelte politiche del settore. La situazione varia geograficamente, con le regioni del Nord che registrano ancora le medie più alte. Ma cosa rivela questa tendenza sulla qualità dell’istruzione?

Quanti studenti per ogni docente? La sua evoluzione negli anni è legata alle fluttuazioni della popolazione scolastica, ma anche alle politiche scolastiche.

