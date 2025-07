Quante sono state le Crociate e perché le hanno fatte?

Le crociate, un complesso intreccio di guerre religiose e strategie geopolitiche, si contarono in nove principali spedizioni tra l’XI e il XIII secolo. Promosse dalla Chiesa cattolica, il loro obiettivo dichiarato era riconquistare i luoghi santi in Terra Santa, ma il loro impatto fu molto più vasto, influenzando politica, economia e cultura dell’Europa e del Medio Oriente. Analizzare queste campagne significa scoprire come abbiano plasmato il corso della storia mondiale.

Quando si parla di c rociate, si fa riferimento a una serie di guerre religiose combattute tra l’XI e il XIII secolo, promosse dalla Chiesa cattolica con lo scopo dichiarato di riconquistare i luoghi santi in Terra Santa, soprattutto Gerusalemme, caduti sotto il controllo musulmano. La storia, però, è molto più complessa. Le crociate, infatti, non sono state solo imprese militari, ma anche eventi politici, economici e culturali che plasmarono l’identità dell’Europa medievale e i suoi rapporti con l’Oriente. Ma quanto sono state effettivamente? Una raffigurazione di Riccardo Cuor di Leone – Fonte: Biografia Online Gli storici sono concordi nell’identificare otto crociate ufficiali organizzate tra il 1096 e il 1270. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Quante sono state le Crociate e perché le hanno fatte?

