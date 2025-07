Pop up market Sicily Acireale ti amo | il market pop che non ti aspetti dall' ' 11 al 13 luglio

Dal 11 al 13 luglio, Acireale si trasforma nel cuore pulsante dell’estate con il Pop Up Market Sicily. Immersa tra le meraviglie barocche della città, questa fiera unisce artigianato, musica e gusto in un’esperienza unica e coinvolgente. Preparati a vivere un weekend di scoperta e divertimento, dove l’arte pop e la tradizione siciliana si incontrano per creare ricordi indimenticabili. Non perdere l’occasione di innamorarti di questa festa speciale!

Il market pop che non ti aspetti in una delle più belle piazze barocche della Sicilia C’è un posto dove l’estate profuma di creazioni artigianali, dove la musica si mescola al sapore di un panino gourmet e la piazza si trasforma nel salotto più pop della Sicilia. È il Pop Up Market Sicily. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Popup Market Sicily Edition 'Acireale Ti Amo' - Unisciti a noi ad Acireale l'11, 12 e 13 luglio per il Popup Market Sicily Edition "Ti Amo". Mettendo in mostra il nostro amore per la musica, l'artigianato e il cibo straordinario, vivrai un'esperienza unica nella suggestiva Piazza Duomo.

