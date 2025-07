Pievi sonore al Chiostro dell' abbazia del Monte il Coro Ecce Novum in concerto

Un evento imperdibile per gli amanti della musica sacra: il coro Ecce Novum incanterà il pubblico con le sue voci celestiali. Si rinnova l’appuntamento con Pievi Sonore, la prestigiosa rassegna organizzata dagli Amici della Biblioteca Malatestiana, che trasforma ogni sera in un viaggio spirituale tra le pareti storiche del territorio. Venerdì 11 luglio alle 21.15, nel suggestivo chiostro dell’abbazia del Monte, si spalancheranno le porte a un’esperienza unica da non perdere.

Si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con ‘Pievi Sonore’, la rassegna di concerti di musica sacra organizzati dall’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana nelle più suggestive pievi del territorio. Venerdì 11 luglio alle ore 21.15, nel chiostro dell’abbazia del Monte, sarà di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: pievi - sonore - chiostro - abbazia

Pievi sonore al chiostro dell’abbazia del Monte.

“Pievi sonore” al chiostro dell’abbazia del Monte - Venerdì 11 luglio alle 21,15, nel chiostro dell’abbazia del Monte sarà di scena il coro “Ecce Novum”, diretto da Silvia Biasini, che proporrà un percorso spirituale e liturgico, attraversando secoli e ... Come scrive corrierecesenate.it

E il chiostro dell’abbazia diventa una location lirica - Il Resto del Carlino - Stasera alle 21 nuovo appuntamento con la grande musica al suggestivo Chiostro di San Pietro nel cuore storico di Modena. Riporta ilrestodelcarlino.it