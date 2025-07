Piazza Magnani in festa al quartiere Oltresavio mercatini giochi e divertimento per tutti

Se sei in cerca di un'occasione per trascorrere una serata all'insegna della spensieratezza e del divertimento, non perdere "Piazza in Festa" a Oltresavio! Mercoledì 9 luglio, il cuore del quartiere si anima con mercatini, giochi e iniziative pensate per tutta la famiglia. La festa, che prende il via alle 18 con "Il mercatino dei bambini", promette momenti indimenticabili di condivisione e allegria, rendendo questa giornata un evento imperdibile per grandi e piccini.

Il Quartiere Oltresavio con Progetto 11 e i negozianti di Piazza Magnani hanno organizzato per mercoledì 9 luglio l'evento "Piazza in Festa", una giornata all'insegna del divertimento, del gioco e della condivisione. La festa inizia alle 18 con "Il mercatino dei bambini" (a cui si può partecipare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

