Perché Parigi si chiama così? La storia è affascinante

Perché Parigi si chiama così? La sua storia affascinante affonda le radici in tempi antichissimi, quando i Galliactivi Parisii si insediarono lungo la Senna, lasciando un’impronta indelebile nel nome e nell’identità della città. Un viaggio nel passato che svela come l’origine di questa capitale sia molto più di un semplice toponimo: è una testimonianza vivente di civiltà millenarie. Scopriamo insieme le origini di questa metropoli senza tempo.

L'origine del nome della capitale francese affonda le radici in un passato molto più antico di quanto si possa immaginare, che risale all'epoca preromana e alla presenza di una tribù celtica che ha segnato per sempre la storia di questo territorio. Il nome Parigi, infatti, deriva da quello dei Parisii, un popolo delle Gallie che si stanziò lungo la riva del fiume Senna nella zona dell'odierna isola 'Ile de la Cité' attorno alla metà del III secolo avanti Cristo. Questa tribù celtica rappresentava uno dei numerosi popoli galli che abitavano la regione prima dell'arrivo dei romani. L'insediamento originario aveva una posizione strategica fondamentale, situato in un punto nevralgico per i commerci fluviali tra la Britannia e le regioni meridionali della Gallia.

