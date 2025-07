Paura a Collecorvino | a fuoco una legnaia vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme FOTO

Paura a Collecorvino, quando intorno alle 11.45 si è sviluppato un incendio in una legnaia in via Santa Maria. Le fiamme hanno minacciato l’abitazione vicina, ma grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco, la situazione è stata sotto controllo. Immagini che restano impresse e testimonianza della prontezza di chi si dedica alla sicurezza della comunità. La vicenda ci ricorda quanto sia importante essere preparati e vigili in ogni momento.

Attimi di paura a Collecorvino, in via Santa Maria, dove intorno alle 11.45 è scoppiato un incendio. A prendere fuoco una rimessa per la legna, situata all'esterno di un'abitazione. Sul posto, i primi a intervenire, dopo la segnalazione da parte dei proprietari dell'immobile, sono stati gli.

