Muore annegato dopo aver aiutato i bambini in difficoltà in acqua | tragedia in spiaggia a Francavilla al Mare

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia a Francavilla al Mare, quando un uomo di 55 anni ha sacrificato la propria vita per salvare dei bambini in difficoltà in acqua. La comunità piange un eroe che, nel tentativo di proteggere i più piccoli, ha perso la vita. Un gesto di coraggio e altruismo che lascia tutti sgomenti e riflessivi sull'importanza della prudenza in spiaggia.

Una giornata in spiaggia si è trasformata in tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi, a Francavilla al Mare. Un uomo di 55 anni originario di Crecchio ha perso la vita in mare, annegato dopo aver aiutato alcuni bambini, suoi familiari, in difficoltà in acqua. Il drammatico episodio è avvenuto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

