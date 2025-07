Maxi incendio in un allevamento | 3000 tacchini morti asfissiati

Un drammatico maxi incendio ha devastato un allevamento a Isorella, causando la tragica morte di 3.000 tacchini asfissiati. Un enorme nuvola di fumo nero e denso, visibile a chilometri di distanza, ha avvolto il cielo nel primo pomeriggio di ieri. Quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti, uno dei capannoni dell’azienda "Ca’ Delta" era già in fiamme. Dentro...

Un fumo denso e improvviso, visibile fin da diversi chilometri, ha oscurato il cielo di Isorella nel primo pomeriggio di ieri. Quando le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate in via Cornaleto, uno dei dieci capannoni dell'azienda agricola "Ca' Delta" era giĂ avvolto dalle fiamme. Dentro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

