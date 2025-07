Manifestazione e mozione popolare per la Palestina | Maggioranza schierata con chi porta avanti il genocidio

In un contesto di grande tensione e solidarietà, la mobilitazione 'Pisa per la Palestina' ha portato alla discussione in Consiglio comunale di una mozione popolare volta a sostenere i diritti del popolo palestinese. Nonostante le divisioni, questa iniziativa intende mettere in luce l'importanza di azioni concrete per fermare le violenze e promuovere giustizia e pace. È fondamentale che le istituzioni ascoltino la voce della cittadinanza e si schierino con chi lotta per la dignità umana.

Nella seduta del Consiglio comunale di Pisa di ieri, 7 luglio, è stata discussa e votata la mozione popolare promossa dalla mobilitazione 'Pisa per la Palestina', con l'obiettivo di "portare avanti azioni efficaci e immediate per fermare lo Stato criminale di Israele: riconoscendo e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

ARCI PISA PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 3 LUGLIO La città non può restare a guardare. Partecipiamo anche noi alla costruzione della mobilitazione condivisa per la Palestina e a sostegno della mozione popolare Quando? Giovedì 3

