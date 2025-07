Maltempo diversi interventi dei vigili del fuoco a Bologna e provincia

modo costante, i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti per gestire emergenze e tutelare la sicurezza dei cittadini. Un'azione tempestiva che dimostra come la macchina dei soccorsi sia sempre pronta a rispondere alle intemperie. La situazione, seppur sotto controllo, ci ricorda l'importanza di restare vigili e preparati.

Durante il pomeriggio di martedì 8 luglio un’ondata di maltempo ha colpito Bologna e gran parte della dorsale emiliana. Oltre alla pioggia c’è stato anche un forte vento e qualche grandinata. Al momento la situazione non sembra essere preoccupante, nonostante la pioggia continui a cadere in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

