L' Orsara Jazz Festival festeggia i trent' anni con Dave Holland Avishai Cohen e George Garzone

L'Orsara Jazz Festival celebra un traguardo importante: trenta anni di emozioni, passione e grande musica. Dal 26 al 28 luglio, nella splendida cornice della Puglia, si svolgerà la sua edizione speciale con artisti di fama mondiale come Dave Holland, Avishai Cohen e George Garzone. Tre giorni di concerti imperdibili e masterclass che promettono di incantare appassionati e neofiti. Un'occasione unica per vivere il jazz in una cornice autentica e vibrante, dove la musica diventa ponte tra culture e generazioni.

