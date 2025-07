Loggia in Musica | sette concerti con Irina Gladilina in uno dei luoghi più suggestivi di Vasto

Immergiti nell’incanto della musica live con "Loggia in Musica", una suggestiva rassegna di sette concerti nella splendida cornice della Loggia Amblingh a Vasto. Guidata dalla talentuosa pianista Irina Gladilina, questa iniziativa promette serate indimenticabili tra note e atmosfere magiche, nel cuore di uno dei luoghi più affascinanti della città. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica: gli appuntamenti sono alle ore 20, nelle date che seguiranno.

Il Comune di Vasto presenta “Loggia in Musica”, una rassegna di sette serate con la pianista Irina Gladilina, che si esibirà nella cornice della Loggia Amblingh, nei pressi del ristorante Don Magnifico, che organizza l’iniziativa. Gli appuntamenti si terranno alle ore 20: nelle seguenti date: 11. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Loggia in Musica": sette concerti con Irina Gladilina in uno dei luoghi più suggestivi di Vasto

