LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori all’attacco gruppo a 2?

Benvenuti alla diretta live della tappa di oggi al Tour de France 2025! Quattro coraggiosi attaccanti, tra cui Lenny Martinez e Kasper Asgreen, stanno dando il massimo nel tentativo di scappare dal gruppo principale. La suspense è alle stelle: chi riuscirà a mantenere il vantaggio e a conquistare la vetta? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni emozione di questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Riepiloghiamo i quattro attaccanti: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost). 14.03 Riesce a rientrare con la sua grande azione Asgreen. 14.00 Gruppo che invece prosegue stabile a 2? dalla vetta: a tirare ovviamente Dillier. 13.57 Continua a recuperare Asgreen. 13.55 1’07” il ritardo di Asgreen che tenta di recuperare sui tre fuggitivi. 13.52 Ovviamente Alpecin-Deceuninck a gestire la situazione. 13.49 Reagisce Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost) che parte al contrattacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro corridori all’attacco, gruppo a 2?

