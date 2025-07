LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in quattro al comando gruppo a meno di 2?

Seguite in diretta il Tour de France 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla tappa di oggi! Quattro corridori sono in testa, a meno di due minuti dal gruppetto principale, con emozionanti battaglie e scatti decisivi. Rimanete sintonizzati per scoprire chi conquisterĂ la vetta e come si svilupperĂ questa tappa cruciale. Non perdete neppure un momento: clicca qui per aggiornamenti continui sulla corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Mancano circa quaranta chilometri alla Cote Jacques Anquetil (3.6 km al 3.4%), primo GPM di giornata 15:28 Siamo a 90 chilometri dal traguardo. 15:26 Sono in quattro al comando della corsa: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost). 15:23 La velocitĂ media aggiornata è di 44,2 kmh. 15:20 Il vantaggio dei quattro al comando scende ad 1’54”. 15:16 Il danese Kasper Asgren della EF Education – EasyPost vanta 14 vittorie nella sua carriera da professionista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in quattro al comando, gruppo a meno di 2?

In questa notizia si parla di: diretta - quattro - comando - tour

LIVE Paolini-Ostapenko 7-5, 5-2, WTA Roma 2025 in DIRETTA: quattro punti tra l’azzurra ed i quarti di finale! - Segui in diretta l'appassionante sfida tra Lucrezia Paolini e Jelena Ostapenko nei quarti di finale del WTA Roma 2025.

LE NEWS IN DIRETTA DI VENERDI' 4 LUGLIO 2025 ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? Vai su Facebook

Tour, 4^ tappa LIVE: 4 in fuga, gruppo a 2 minuti; Prove libere Formula 1 GP Silverstone: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2; DIRETTA LeMans24 2025, Live Gara: Ferrari a caccia del tris - CRONACA - News - WEC.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: attenti alla 4^ tappa! (oggi 8 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi martedì 8 luglio: orario, percorso e vincitore 4^ tappa Amiens- Riporta ilsussidiario.net

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Mathieu Van der Poel ha vinto la 2^ tappa, maglia gialla! (6 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica: vittoria di Mathieu Van der Poel davanti a Pogacar e Vingegaard, il neerlandese è maglia gialla. Secondo ilsussidiario.net