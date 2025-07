LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in quattro al comando gruppo a 2?

Segui in diretta il Tour de France 2025: oggi ci immergiamo nelle emozioni della tappa, tra fughe avvincenti e sorpassi mozzafiato. I protagonisti sono in movimento, con i fuggitivi che cercano di fare la differenza e il gruppo che si prepara a reagire. Restate con noi per aggiornamenti live, curiosità e analisi dettagliate di questa appassionante corsa ciclistica… perché ogni secondo conta in questa battaglia senza esclusione di colpi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 La velocitĂ media aggiornata è di 31 kmh. 14.28 Ricordiamo i fuggitivi: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost). 14.25 135 chilometri al traguardo. 14.21 Vantaggio invariato: sempre 2? di margine per i quattro all’attacco. 14.17 In questa prima parte di gara non ci sono grandi difficoltĂ altimetriche e difficilmente si accenderĂ la situazione. 14.13 Solo l’Alpecin-Deceuninck a dettare il passo: doppio obiettivo per loro, conservare la Maglia Gialla e trascinare van der Poel verso il bis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in quattro al comando, gruppo a 2?

