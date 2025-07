LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 4 in fuga gruppo a 2?

Segui in tempo reale la tappa odierna del Tour de France 2025, un’emozionante sfida tra i protagonisti e le fughe più audaci. I corridori affrontano salite impegnative e imprevisti meccanici, mentre la gara si avvicina al traguardo con pochi chilometri rimasti. Chi emergerà vittorioso in questa battaglia epica? Restate con noi per scoprire ogni movimento e aggiornamento live della corsa più amata del ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Problema meccanico per Calos Rodriguez (Ineos Grenadiers). 15.57 I corridori stanno attraversando un tratto di strada al 7% di pendenza. 15.55 Mancano 70 chilometri alla conclusione. 15.52 Ricordiamo i nomi dei quattro corridori che compongono la testa della corsa: Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) e Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost). 15.49 Questa la classifica della maglia verde alla partenza di questa tappa: 1 Milan Jonathan Lidl – Trek 81 2 Girmay Biniam Intermarché – Wanty 77 3 Merlier Tim Soudal Quick-Step 63 4 Van der Poel Mathieu Alpecin – Deceuninck 50 5 Turgis Anthony Team TotalEnergies 49 6 Wærenskjold Søren Uno-X Mobility 46 7 Penhoët Paul Groupama – FDJ 43 8 Poga?ar Tadej UAE Team Emirates – XRG 30 9 Groves Kaden Alpecin – Deceuninck 27 10 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 20 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 4 in fuga, gruppo a 2?

