LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 4 in fuga gruppo a 1? Si avvicina lo sprint intermedio

Appassionati di ciclismo, il Tour de France 2025 è esploso in emozioni! La tappa di oggi vive momenti intensi con una fuga audace e uno sprint vicino all’orizzonte. La battaglia tra gruppo e fuggitivi infiamma la corsa, mentre i protagonisti si avvicinano al traguardo. Rimanete con noi per scoprire chi conquisterà questa sfida epica e come si evolverà la spettacolare gara di oggi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Sono trascorse poco più di 3 ore di corsa. La velocità media è di 45.1 kmh. 16.37 Mancano una decina di chilometri allo sprint intermedio di Saint Adrien. I quattro fuggitivi dovrebbero riuscire a resistere e passare in testa anche al traguardo volante. 16.34 40 chilometri all’arrivo! 16.31 I quattro fuggitivi hanno un vantaggio di 1? 10? sul gruppo. 16.28 Ufficiale! A vincere il GPM è Asgreen che si aggiudica l’unico punto in palio in cima alla Cote Jacques Anquetil. 16.27 Asgreen dovrebbe essere riuscito a resistere al rientro di Lenny Martinez, che ha superato il corridore della EF un attimo dopo il traguardo 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 4 in fuga, gruppo a 1?. Si avvicina lo sprint intermedio

