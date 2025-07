Libertas Nuoto Novara | sei titoli regionali per gli Esordienti A

Libertas Nuoto Novara brilla ai Campionati regionali di Torino, conquistando sei titoli per gli Esordienti A e concludendo la stagione con un eccellente quinto posto a squadre. Un risultato che testimonia il talento e l'impegno della squadra, pronta a nuotare verso nuove sfide e successi futuri. La passione e la dedizione dei giovani atleti lasciano il segno, confermando il valore di questa realtĂ sportiva novarese.

Libertas Nuoto Novara in evidenza ai Campionati regionali di nuoto della categoria Esordienti A, svoltisi lo scorso week end a Torino. Il team gaudenziano, grazie ad un serie di vittorie, podi e piazzamenti nelle varie gare in programma ha concluso la stagione con il quinto posto a squadre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

