Lenergy Pisa bs torna la Serie A

Lenergy Pisa BS torna a sognare in Serie A! Dopo aver superato le sfide di Euro Winners Cup e Coppa Italia, è il momento di concentrarsi sui Poule Scudetto, con l’arduo impegno a Castellammare di Stabia. Due giornate cruciali per consolidare il cammino verso il titolo, a partire dall’appuntamento di mercoledì 9 luglio alle 17:15 contro l’Happy Car. La passione è alle stelle: il futuro riserva grandi emozioni!

È tempo di Poule Scudetto per il Lenergy Pisa BS, che dopo le fatiche di Euro Winners Cup e Coppa Italia può riprendere in mano il proprio percorso in Campionato a Castellammare di Stabia. Due le giornate previste in terra campana: mercoledì 9 luglio alle ore 17:15 sfida all'Happy Car.

Lenergy Pisa Beach Soccer, under 20 in campo - L'Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer pronto per affrontare il suo primo test stagionale alla Genova Beach Soccer Cup.

40 giorni decisivi per il Lenergy Pisa Beach Soccer tra campionati giovanili e Serie A Grande attesa per la tappa pisana di serie A in programma a Tirrenia dal 17 al 20 luglio

Lenergy Pisa bs, torna la Serie A; Beach soccer, mese intenso per il Lenergy Pisa Beach soccer; Lenergy Pisa BS, inizia la Coppa Italia.

