L’effetto lunedì? Esiste davvero e ha basi fisiologiche

L'effetto lunedì esiste davvero, e le sue radici sono profonde nel nostro organismo. Una recente ricerca su oltre 3.500 persone conferma che l'ansia di inizio settimana non è solo una sensazione, ma un fenomeno fisiologico che influisce sul corpo anche a distanza di giorni. Questo ci invita a riflettere su come la società strutturi il nostro tempo, sottolineando che il problema non è il lavoro in sé, ma l'organizzazione sociale che lo circonda.

Non è solo una sensazione: il lunedì è davvero il giorno più stressante della settimana, e ora lo conferma anche la scienza. Una ricerca condotta su oltre 3.500 persone ha scoperto che l’ansia provata il lunedì ha un impatto diretto e duraturo sul corpo umano. Anche chi non lavora più, come i pensionati, è colpito da questo effetto. Ciò dimostra che non è il lavoro in sé a causare stress, ma il modo in cui la nostra società organizza il tempo: l’inizio della settimana è talmente radicato nella cultura da influenzare anche la fisiologia. Lo studio è stato condotto dall’Università di Hong Kong e pubblicato sul Journal of Affective Disorders. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’effetto lunedì? Esiste davvero e ha basi fisiologiche

"Ed è di nuovo lunedì, Lloyd" "Verità ineccepibile, sir" "È che le giornate sembrano tutte identiche una all'altra" "I giorni sembran tutti uguali per chi aspetta qualcosa di diverso, sir" "Il problema è vivere nell'attesa, Lloyd?" "Il problema è attendere e non vivere, si

