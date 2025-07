Le auto diesel Euro 5 sono salve Vittoria del buonsenso

le auto diesel euro 5 e rappresenta un segnale di attenzione verso la mobilità sostenibile. Dopo settimane di discussioni, le commissioni hanno approvato un emendamento che rinvia lo stop alla circolazione di questi veicoli, offrendo ai proprietari un anno in più per adeguarsi. Questa decisione solleva speranze e riflessioni sul futuro della mobilità europea, dimostrando come il buon senso possa guidare scelte più equilibrate e lungimiranti.

Il blocco dei veicoli diesel euro 5 è stato rinviato di un anno. Le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera hanno approvato un emendamento al decreto legge Infrastrutture che differisce lo stop alla circolazione dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026. Una decisione che solleva. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

