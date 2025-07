Lavori sulla rete idrica a San Miniato | manca l' acqua in centro e a Cigoli

A San Miniato, un intervento sulla rete idrica sta causando disagi nel centro e a Cigoli. Acque informa che venerdì 11 luglio, tra le 8.30 e le 12.30, l’erogazione sarà sospesa per consentire i lavori di manutenzione. Al ripristino, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di turbolenza o variazioni di pressione. Restate aggiornati per conoscere le tempistiche di riapertura e garantire la vostra sicurezza e comfort.

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, venerdì 11 luglio, dalle ore 8.30 alle 12.30, si renderà necessario sospendere l'erogazione idrica a San Miniato capoluogo e in località Cigoli. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

