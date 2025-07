Lanciano ospita la mostra Incroci d' autore con le opere di 18 artisti

Lanciano si prepara a vivere un evento imperdibile: la mostra "Incroci d’Autore", che coinvolge 18 talentuosi artisti in un affascinante viaggio tra creatività e innovazione. Promossa dalla Pro Loco APS, in collaborazione con Nuova Gutenberg e con il patrocinio del Comune, questa iniziativa apre un percorso ricco di appuntamenti culturali da luglio a dicembre, culminando in un’esposizione che saprà incantare e stimolare ogni visitatore.

La Pro Loco aps di Lanciano, in collaborazione con l’associazione Nuova Gutemberg e con il patrocinio del Comune di Lanciano, propone un percorso di iniziative che si svilupperà fra luglio e dicembre. L’avvio di questo percorso sarà caratterizzato da una mostra d’arte contemporanea con artisti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

