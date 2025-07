Lanciano autocarro travolge e danneggia due auto in sosta

Un incidente repentino ha scosso questa mattina Lanciano, quando un autocarro in transito in via Ferro di Cavallo ha travolto e danneggiato gravemente due auto parcheggiate. L’episodio, avvenuto intorno alle 7.30, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulle cause che hanno portato a questo sfortunato evento. Da una prima ricostruzione, sembra che il giovane conducente del mezzo pesante...

Questa mattina, 8 luglio, a Lanciano, due autovetture parcheggiate in strada sono rimaste gravemente danneggiate da un autocarro in transito. L'incidente stradale è avvenuto alle 7.30 circa in via Ferro di Cavallo. Da una prima ricostruzione, sembra che il giovane conducente del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

