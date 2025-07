Lago Maggiore una giornata di controlli | fermate 19 persone e 7 barche

Una giornata intensa sul Lago Maggiore, dove polizia di Stato e autorità svizzere hanno unito le forze per garantire sicurezza e rispetto delle normative. Con un pattugliamento congiunto, sono stati fermati 19 individui e 7 imbarcazioni, rafforzando la presenza e il controllo nelle acque condivise. Questa collaborazione dimostra come la cooperazione transfrontaliera sia fondamentale per tutelare territori e cittadini. La sicurezza sul Lago Maggiore si fa ancora più forte grazie a questi sforzi congiunti.

Una giornata di controlli sul Lago Maggiore con il pattugliamento congiunto tra polizia di Stato e del Canton Ticino. É successo ieri, lunedì 7 luglio, quando gli agenti della Squadra acque interne della polizia di Verbania e della motovedetta della polizia cantonale hanno fermato 19 persone e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

