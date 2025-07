L' acqua che suona | al via la quinta edizione del Water Music Festival al Passo Tonale

celebrare la magia dell’acqua in tutte le sue sfumature. Un festival unico nel suo genere, che trasforma i laghi e le acque alpine in un palcoscenico naturale, regalando emozioni indimenticabili a ogni nota suonata. Non perdere l'occasione di vivere un’estate all’insegna di musica, arte e consapevolezza ambientale tra le meraviglie del Pontedilegno-Tonale. La musica e l’acqua ti aspettano!

È l'acqua la protagonista assoluta della quinta edizione del Water Music Festival, la rassegna musicale che ogni estate porta concerti, arte e consapevolezza tra i laghi d'alta quota del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Dal 4 luglio al 31 agosto la musica si fonde con il paesaggio montano, per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

