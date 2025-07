La visita del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato a Latina ha rappresentato un momento importante di confronto e confronto sulle sfide della sanità pubblica. Accompagnato dal senatore Nicola Calandrini, Gemmato ha incontrato cittadini, operatori sanitari e istituzioni per ascoltare bisogni e discutere strategie di miglioramento. Un’occasione preziosa che sottolinea l’impegno del Governo nel rafforzare il nostro sistema sanitario e rispondere alle esigenze della comunità locale.

Visita a Latina per il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Ed è stata una giornata fitta di appuntamenti quella di ieri per l’esponente di Governo nel capoluogo impegnato, accompagnato dal senatore Nicola Calandrini, in confronti e incontri su temi come quelli della sanità pubblica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it